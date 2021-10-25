В листьях мяты, которая экспортировалась в Украину, обнаружили сальмонеллу.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.Так, в листьях мяты из Египта (United for Import & Export, Hadka, El Fayоum Governorate), которая экспортировалась из Германии (импортер: Krauter Mix GmbH, Abtswind) в Украину (получатель: "Кондитерская Корпорация "Рошен") обнаружена сальмонелла."В случае выявления указанного груза в обращении операторы рынка обязаны обратиться в структурные подразделения Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, на территории которых зарегистрирована мощность", - говорится в сообщении.