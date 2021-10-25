Всего за одно утро патрульным дважды предлагали взятки.Об этом сообщили в патрульной полиции Харьковской области.
Так, утром 25 октября на улице Сумской патрульные остановили автомобиль "ВАЗ" за нарушение ПДД.
Во время общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти освидетельствование. Мужчина отказался и неоднократно предлагал патрульным взятку в размере 10 тысяч гривен.
Патрульные неоднократно предупреждали гражданина об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды. Однако водитель не реагировал на предупреждения и пытался передать вместе с документами 20 купюр номиналом 500 гривен.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Водителю "ВАЗа" пришлось пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения: тест показал 0,36 промилле. На нарушителя патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КоАП.
Кроме того, в то же утро на улице Генерала Удовиченко патрульные останови автомобиль Renault Kangoo, водитель которого нарушил ПДД.
Водитель был нетрезв, однако проходить освидетельствование на месте остановки и у врача-нарколога отказался.
Мужчина неоднократно предлагал патрульным взятку в размере 10 тысяч гривен за непривлечение к административной ответственности и не реагировал на предупреждения об уголовной ответственности.
Патрульные на место вызвали следственно-оперативную группу и составили на водителя административный протокол по ч.1 ст.130 (Отказ от освидетельствования на состояние опьянения) КоАП.