Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Овен (21.03–20.04)

Члены семьи будут удивительно милы и дружелюбны. Ответьте им взаимностью, и день можно считать прожитым не зря. Завтра события резко поменяют темп и направление. Придется действовать нетривиально.

Телец (21.04–20.05)

Будьте готовы – вам предстоит довольно сложный выбор, причем в такой непростой сфере, как личные взаимоотношения. Некоторые слова и действия удивят вас. Планы на завтрашний день могут измениться.

Близнецы (21.05–21.06)

Если жизнь подкинула лимон, зачем его есть? Можно сделать лимонад. Витающий в воздухе ветер перемен грозится задеть вас своим нежным крылышком. Постарайтесь не дать ему оторвать вас от земли.

Рак (22.06–22.07)

В своем стремлении к осуществлению мечты вы не станете церемониться с теми, кто попытается преградить вам путь. Постарайтесь никого не покалечить. Завтрашний день обещает быть удачным.

Лев (23.07–23.08)

Эти дни будут тихими, спокойными и достаточно продуктивным, если удастся заставить себя что-нибудь сделать. Завтра претворите свою маленькую мечту в жизнь – и день не пройдет даром.

Дева (24.08–23.09)

У вас появится возможность заключить выгодную сделку. Характерной ее чертой должна быть простота. Если предложат что-то сложное, не соглашайтесь. Завтра ваши труды принесут удовлетворение.

Весы (24.09–23.10)

Похоже, вам предстоит сыграть роль боксерской груши – можете оказаться между двумя ссорящимися людьми и получите, соответственно, от обоих. Завтра будьте готовы отвечать за свои действия.

Скорпион (24.10–22.11)

Скорее всего, вас ожидают довольно напряженные дни. Следует хорошенько  подготовиться психологически. Завтра неплохо бы заняться самоанализом, уединившись в уголке с бутылочкой чего-нибудь.

Стрелец (23.11–21.12)

Возможно, вы слишком широко шагаете, отсюда и треснувшие брюки. Придется чуть-чуть умерить шаг. Завтра на вашем лице будет написано все, о чем вы думаете, так что скрыть ничего не удастся.

Козерог (22.12–20.01)

Ваши близкие будут на удивление лояльны по отношению к вам. Пользуйтесь моментом. Завтра может появиться ощущение, что окружающие поголовно впали в детство. Присоединяйтесь к ним.

Водолей (21.01–20.02)

Серьезные дела лучше отложить. Вы склонны искать себе оправдание, хотя вас никто не обвиняет. Будьте осторожны, ибо в своем поиске можете увлечься. Завтра есть опасность выставить себя дураком.

Рыбы (21.02–20.03)

Энергии у вас много, а вот задачи вы склонны ставить неисполнимые. Возьмитесь лучше за что-нибудь реальное, и станете гордым обладателем синицы. Завтра пассивность противопоказана.

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