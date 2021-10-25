Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Члены семьи будут удивительно милы и дружелюбны. Ответьте им взаимностью, и день можно считать прожитым не зря. Завтра события резко поменяют темп и направление. Придется действовать нетривиально.Будьте готовы – вам предстоит довольно сложный выбор, причем в такой непростой сфере, как личные взаимоотношения. Некоторые слова и действия удивят вас. Планы на завтрашний день могут измениться.Если жизнь подкинула лимон, зачем его есть? Можно сделать лимонад. Витающий в воздухе ветер перемен грозится задеть вас своим нежным крылышком. Постарайтесь не дать ему оторвать вас от земли.В своем стремлении к осуществлению мечты вы не станете церемониться с теми, кто попытается преградить вам путь. Постарайтесь никого не покалечить. Завтрашний день обещает быть удачным.Эти дни будут тихими, спокойными и достаточно продуктивным, если удастся заставить себя что-нибудь сделать. Завтра претворите свою маленькую мечту в жизнь – и день не пройдет даром.У вас появится возможность заключить выгодную сделку. Характерной ее чертой должна быть простота. Если предложат что-то сложное, не соглашайтесь. Завтра ваши труды принесут удовлетворение.Похоже, вам предстоит сыграть роль боксерской груши – можете оказаться между двумя ссорящимися людьми и получите, соответственно, от обоих. Завтра будьте готовы отвечать за свои действия.Скорее всего, вас ожидают довольно напряженные дни. Следует хорошенько подготовиться психологически. Завтра неплохо бы заняться самоанализом, уединившись в уголке с бутылочкой чего-нибудь.Возможно, вы слишком широко шагаете, отсюда и треснувшие брюки. Придется чуть-чуть умерить шаг. Завтра на вашем лице будет написано все, о чем вы думаете, так что скрыть ничего не удастся.Ваши близкие будут на удивление лояльны по отношению к вам. Пользуйтесь моментом. Завтра может появиться ощущение, что окружающие поголовно впали в детство. Присоединяйтесь к ним.Серьезные дела лучше отложить. Вы склонны искать себе оправдание, хотя вас никто не обвиняет. Будьте осторожны, ибо в своем поиске можете увлечься. Завтра есть опасность выставить себя дураком.Энергии у вас много, а вот задачи вы склонны ставить неисполнимые. Возьмитесь лучше за что-нибудь реальное, и станете гордым обладателем синицы. Завтра пассивность противопоказана.