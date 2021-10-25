Спасатели третьи сутки подряд ликвидируют последствия пожара в Балаклейском районе.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области, возгорание возникло в пойме реки Северский Донец в поселке Андреевка Донецкой объединенной территориальной громады.В пойме реки Северский Донец третьи сутки горит камыш и заросли кустарники на площади более 15 га.Тушение огня затруднено из-за невозможности продвижения пожарной техники по болотной местности. Сейчас на месте работают 5 подразделений ГСЧС, 3 автоцистерны и 2 трактора лесхоза, подразделение местной пожарной охраны из поселка Андреевка. По состоянию на 6:40 огонь локализован, продолжается ликвидация отдельных ячеек.