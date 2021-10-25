Работников, не получивших прививку против коронавируса, начнут отстранять от работы с 8 ноября.

Кабмин принял изменения в постановление №1236, которое санкционирует отстранение от работы невакцинированных сотрудников из перечня профессий, где COVID-прививки являются обязательными.Контроль за проведением обязательных профилактических прививок возложен на руководителей государственных органов и учреждений.Они обязаны отстранить от работы сотрудников, которые отказываются или уклоняются проходить вакцинацию без сохранения зарплаты.Работников, получивших медицинское заключение о наличии противопоказаний к COVID-вакцинации, отстранение не затронет."Работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространение ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам также против других соответствующих инфекционных болезней. В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок в порядке, установленном законом, эти работники отстраняются от выполнения указанных видов работ. Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против других соответствующих инфекционных болезней, устанавливается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения", - так Кабмин аргументирует законность отстранения от работы, ссылаясь на ч. 2 ст. 12 закона О защите населения от инфекционных болезней.Сотрудник будет отстранен до тех пор, пока не пройдет курс иммунизации.Добавим, что в перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса, в частности, входят работники:• центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;• местных государственных администраций и их структурных подразделений;• учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшими, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.• Не исключено, что данный перечень будет расширен и тогда в него войдут социальные работники, работники госпредприятий, учреждений, организаций, работники критически важных сфер экономики.