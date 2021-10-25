Личность женщины уже установили сотрудники полиции.Как сообщили в областном главке, 23 октября, под мостом в реке Северский Донец, вблизи улицы Набережной в городе Балаклея, правоохранители обнаружили тело женщины.
В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники установили личность погибшей. Ею оказалась 71-летняя жительница Балаклеи. По данным отдела коммуникаций Национальной полиции, при жизни женщина болела психическими расстройствами.
Следователи уже внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Фото: Национальная полиция Харьковской области