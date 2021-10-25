Харьковчане жалуются на эти проблемы в мэрию, однако городские власти не реагируют. Состояние одного из дворов в центре города видели журналисты телеканала Р1.

Дом №88 по улице Чернышевская - четырёхэтажка на десять подъездов. Жителей здесь много, есть также кафе и ресторан на первом этаже, куда приходят харьковчане. Снаружи дорога и тротуары приведены в порядок. Однако, если зайти во двор, наталкиваешься на ямы и разбитый асфальт. С этой проблемой жильцы дома обратились к журналистам, так как городские власти игнорируют неоднократные обращения.