Об этом сообщили в коммунальном предприятии.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официального ответа КП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Новопокровского сельского совета, все пять объектов предприятия, которые используют природный газ для собственных нужд, на данный момент остаются без газоснабжения, несмотря на то, что отопительный период начался еще 8 октября.Для решения ситуации предприятие отправило документы в ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг".Напомним, что ранее Вечерний Харьков сообщал об аналогичной ситуации в "Центре первичной медико-санитарной помощи" Дергачевского городского совета, все шесть объектов которого были отключены от газа до начала отопительного сезона.