О временном прекращении подачи водоснабжения из-за аварий сообщили в КП "Харьковводоканал".

Шевченковский район: временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: ул. 23 Августа, 36-а (п. №1, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №4, спаренный стояк), ул. Рымарская, 1, 3/5 до 20:00 26.10.21 г.

временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: ул. 23 Августа, 36-а (п. №1, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №4, спаренный стояк), ул. Рымарская, 1, 3/5 до 20:00 26.10.21 г. Киевский район: ул. Академика Проскуры, 3 (п. №7, спаренный стояк), ул. Метростроителей, 25-а, 41, 43 до 20:00 26.10.21 г.

ул. Академика Проскуры, 3 (п. №7, спаренный стояк), ул. Метростроителей, 25-а, 41, 43 до 20:00 26.10.21 г. Московский район: пр. Тракторостроителей, 89 (стояк) до 17:00 26.10.21 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 28, 28-а, 30, 32-б до 20:00 26.10.21 г.

пр. Тракторостроителей, 89 (стояк) до 17:00 26.10.21 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 28, 28-а, 30, 32-б до 20:00 26.10.21 г. Немышлянский район: пр. Московский, 234 (спаренный стояк) до 17:00 26.10.21 г.; пер. Снегиревский, 9 (спаренный стояк) до 20:00 26.10.21 г.

пр. Московский, 234 (спаренный стояк) до 17:00 26.10.21 г.; пер. Снегиревский, 9 (спаренный стояк) до 20:00 26.10.21 г. Новобаварский район: ул. Пермская, 9 (п. №1, стояк), ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк), ул. Власенко, 22 (п. №2), ул. Полтавский Шлях, 3, ул. Рождественская, 1 до 20:00 26.10.21 г.

ул. Пермская, 9 (п. №1, стояк), ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк), ул. Власенко, 22 (п. №2), ул. Полтавский Шлях, 3, ул. Рождественская, 1 до 20:00 26.10.21 г. Слободской район: ул. Танкопия, 6 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 26.10.21 г.

ул. Танкопия, 6 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 26.10.21 г. Холодногорский район: ул. Старопрудная, 8 (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 190 (п. №8) до 20:00 26.10.21 г.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, 26 октября в Харькове не будет холодной воды по следующим адресам: