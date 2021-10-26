Волонтеры, которые занимаются спасением больных с COVID-19 сообщают об ухудшении ситуации с заболеваемостью в области

По словам волонтеров, пандемия в Харьковской области набрала серьезных масштабов, а статистика не отображает реальной картины, ведь части заболевшим отказывают в медобслуживании и их не забирает скорая помощь для госпитализации в больницы.Волонтеры подчеркивают, что область должна была уже давно находиться в «красной» зоне карантина, чтобы остановить распространение вируса. Несмотря на это в Харькове проводят массовые мероприятия под эгидой местных властей.Подробности в сюжете телеканала Р1