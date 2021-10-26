Пожарные за 40 минут успели локализировать возгорание.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в 07:47 на номер «101» поступило сообщение о том, что на улице Полтавский Шлях произошел пожар в двухэтажном жилом доме.К месту происшествия было направлено шесть отделений спасателей на автоцистернах, одно отделение на автолестнице и отделение на специальном аварийно-спасательном автомобиле.«К моменту их прибытия огнем были охвачены деревянные конструкции перекрытия и крыши, а также подоконники и мебель на кухне квартиры. Площадь пожара составила около 20 кв. В 08:23 пожар был локализован. В настоящее время идет его ликвидация», - сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям.