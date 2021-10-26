В Изюмском районе Харьковской области произошел пожар в доме барачного типа. Причина - короткое замыкание электропроводки.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, 25 октября в 20:20 на номер "101" поступило сообщение о том, что в городе Балаклея произошел пожар в одноэтажном жилом доме барачного типа, где располагались четыре квартиры на разные семьи.На место пожара выезжали два отделения спасателей на автоцистернах и отделение ведомственной пожарной охраны Минобороны.К моменту прибытия пожарных огонь успел охватить деревянные конструкции кровли и перекрытия, а площадь пожара составляла 300 кв.м. Кроме того, горели внутренние конструкции и домашние вещи в квартире, с которой начался пожар.«На момент возникновения пожара в доме находились четыре человека. Двое жителей горящей квартиры (мужчина и женщина) попали в огненную ловушку, отрезавшую им выход наружу через дверь. Пытаясь их открыть, 44-летний мужчина получил ожоги. Дальше люди вынуждены были эвакуироваться через окно. Остальные жители вышли каждый своими выходами и не пострадали», - рассказали спасатели.В 21:17 пожар локализовали. Однако еще до 01:00 продолжалась ликвидация очагов горения и разбор разрушенных конструкций дома. Вероятная причина пожара – короткое замыкание электросети.