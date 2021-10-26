Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

Как рассказали в отделе коммуникаций областного главка, 23 октября в полицию обратился харьковчанин, который сообщил об угоне его автомобиля «ЗАЗ Славута» с парковки у жилого дома на переулке Титаренковском.Спустя сутки на улице Сергея Грицевца правоохранители выявили угнанный автомобиль, за рулем которого находился ранее судимый житель Индустриального района Харькова.На данный момент злоумышленнику уже вручили подозрение по статье за угон. Кроме того, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Если вина подозреваемого будет доказана, то мужчину ждет наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.