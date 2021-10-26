Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте горсовета.Харьковчанин Илья Г. обратился к городским властям с требованием снести пустующее строение во дворе жилого дома №59 по улице Гвардейцев Широнинцев. По словам автора, здание является притоном для асоциальных элементов и в нем несколько раз в год возникают пожары.
«В этом сооружении, оставленном после магазина "Брусничка", уже более десяти лет постоянно ночуют люди без постоянного места жительства, там много шприцев и грязи, которую несут наркоманы. Это сооружение горит всегда два раза в год, оно находится в самом центре большого двора, с него рассыпается обшивка и кровля. В первую очередь это опасно для детей, детская площадка находится в десяти метрах от сооружения, дети все время забираются на сооружение, и уже были травмы», - пишет автор.
На данный момент петиция собрала 32 подписи из 5000 необходимых и будет доступна для голосования еще 89 дней.