Помимо непосредственного обвиняемого в убийстве, в соучастии также обвиняются двое полицейских, которые скрывали преступление.

Сегодня в зале Червонозаводского районного суда вынесут приговор по делу об убийстве Яны Криворучко, тело которой после 10 дней поисков нашли в овраге на улице Рельефной в 2019 году. Девушке были нанесены настолько серьезные травмы, что мать опознала родную дочь лишь по татуировке на ноге.Также в деле об убийстве подозреваемыми проходят полицейские . По версии правоохранителей, они знали об убийстве и о том, где спрятано тело жертвы. Однако они не сообщили об этом преступлении ни следователю, ни своему руководству.Следствием также было установлено, что один из правоохранителей встречался с отцом подозреваемого в убийстве и сообщил ему о преступлении, к которому мог быть причастен его сын. Кроме этого, полицейские не приобщили к делу материалы допроса свидетеля, что стало причиной затягивания расследования убийства и потери вещественных доказательств.