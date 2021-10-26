Пожар ликвидировали местные спасатели.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, сегодня утром на номер «101» поступило сообщение о том, что на улице Октябрьской в городе Балаклея во время движения загорелся автомобиль Ford Scorpio, 1987 года выпуска. Пожар произошел в моторном отсеке.«На место происшествия прибыло дежурное подразделение Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. К моменту прибытия спасателей огонь успел охватить моторный отсек и часть салона автомобиля», - сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям.Полностью ликвидировать пожар удалось спустя 30 минут после вызова. Причины возгорания устанавливаются.