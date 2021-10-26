Предыдущие договоры на поставку газа были разорваны по вине поставщика.

Как стало известно изданию "Вечерний Харьков" из официального ответа Близнюковского сельского совета, на сегодняшний день все девять точек, которые используют природный газ для отопления образовательных учреждений, остаются без договоров на поставку "голубого топлива".По данным отдела образования, культуры, молодежи и спорта, договор на поставку был разорван по вине поставщика.Также отмечается, что сейчас проходит процедура переговоров для заключения договора с новым поставщиком.