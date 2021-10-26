В Харькове суд вынес приговор обвиняемому в убийстве Яны Криворучко и назначил моральную компенсацию родителям девушки.

В Харькове Червонозаводской районный суд признал виновным Данила Редина в убийстве Яны Криворучко, тело которой после 10 дней поисков нашли в овраге на улице Рельефной в 2019 году.Согласно решению суда, Редин проведет за решеткой 15 лет с компенсацией родителям убитой в размере миллиона гривен.Напомним, что также в деле об убийстве подозреваемыми проходят полицейские . По версии правоохранителей, они знали об убийстве и о том, где спрятано тело жертвы. Однако они не сообщили об этом преступлении ни следователю, ни своему руководству.Следствием также было установлено, что один из правоохранителей встречался с отцом подозреваемого в убийстве и сообщил ему о преступлении, к которому мог быть причастен его сын. Кроме этого, полицейские не приобщили к делу материалы допроса свидетеля, что стало причиной затягивания расследования убийства и потери вещественных доказательств.