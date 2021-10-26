Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Мнение мамы убитой девушки Яны Криворучко, что будет с убийцем Данилом Рединым через 15 лет.Немного подробностей: Благодаря Канделе, который стал свидетелем убийства, раскрыли преступление Редина по словам мамы. Кандела не обратился в полицию, поскольку семья Редина, а именно отец, тесно дружит со всем холодногорским райотделом полиции. Кандела сирота, защищать не кому. Также отца Редина жители обвиняют в безнаказанности. Он часто пьянствовал и избивал ни в чем не повинных односельчан. Одна женщина сказала, что он убил её мужа, желает всей семье справедливого наказания. Считает, что 15 лет недостаточно», сказано в комментарии к выложенному видео.