Городская власть готовится к ужесточению мер на общественном городском транспорте еще до введения красной зоны. Коснутся они невакцинированных харьковчан. Когда без прививки в подземку не попадешь?

Пространство вокруг невакцинированных сужается – помимо существенных препон с межрегиональным передвижением на поездах, автобусах и самолетах, в Харькове планируют ограничить проезд пассажиров без прививки в городском общественном транспорте.По словам вице-мэра Светланы Горбуновой-Рубан, точной даты ужесточения карантина пока нет.– Мы планируем такие моменты. Они будут приняты на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Это, прежде всего, будет касаться транспорта, поскольку это место, где люди сталкиваются друг с другом чаще, чем в других местах, – сообщила чиновник.Речь идет о том, что в общественном транспорте будут заняты только сидячие места, а невакцинированных граждан в час пик просто не пустят в трамваи, троллейбусы, маршрутки и метро. Подобный опыт Харьков решил перенять у Львова.– Вы знаете, как во Львове – там только сидячие места будут заниматься и желательно, чтобы это были люди с сертификатами и другими ковидными документами на руках. Там даже выделили часы – с шести до девяти утра и с шести до девяти вечера, когда в городском транспорте могут ездить только люди, имеющие ковидные документы. Я думаю, нам тоже придется это делать, – говорит Светлана Горбунова-Рубан.– В метрополитене тоже надо будет увеличивать количество прохождения поездов и уменьшать интервал, чтобы меньше людей находилось в одном поезде. Я думаю, что такие правила придется принимать, если ситуация не изменится, – отмечает вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан.Водитель трамвая с 20-летним стажем Ольга, говорит, что ей даже страшно представить, что будет твориться в часы пик на остановках, если новые требования таки введут.– Кто будет проверять эти документы? Водители? Да их ногами затопчут, но в транспорт зайдут все — вот посмотрите, – уверяет она. – И слова против никто не скажет. Гляньте: полтрамвая без масок. Хоть кто-то из пассажиров замечание сделал? Нет. А почему? Кому-то просто начхать, а кто-то не хочет нарываться на скандал, кто-то боится неадекватной реакции таких пассажиров. Вообще-то, контролировать процесс должна полиция, но не поставишь же наряд на каждой остановке.– Честно говоря, не представляю, как это будет организовано в метро, – поделилась дежурная на одной из станций харьковской подземки Татьяна. – У нас в час-пик и так очереди и за талончиками, и карту пополнить, и к турникетам. А если и документы проверять, да еще каждый невакцинированный наверняка скандалить и возмущаться начнет... Ну, посмотрим, может до этого и не дойдет.