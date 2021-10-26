Городская власть готовится к ужесточению мер на общественном городском транспорте еще до введения красной зоны. Коснутся они невакцинированных харьковчан. Когда без прививки в подземку не попадешь?Пространство вокруг невакцинированных сужается – помимо существенных препон с межрегиональным передвижением на поездах, автобусах и самолетах, в Харькове планируют ограничить проезд пассажиров без прививки в городском общественном транспорте.
По словам вице-мэра Светланы Горбуновой-Рубан, точной даты ужесточения карантина пока нет.
– Мы планируем такие моменты. Они будут приняты на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Это, прежде всего, будет касаться транспорта, поскольку это место, где люди сталкиваются друг с другом чаще, чем в других местах, – сообщила чиновник.
Речь идет о том, что в общественном транспорте будут заняты только сидячие места, а невакцинированных граждан в час пик просто не пустят в трамваи, троллейбусы, маршрутки и метро. Подобный опыт Харьков решил перенять у Львова.
– Вы знаете, как во Львове – там только сидячие места будут заниматься и желательно, чтобы это были люди с сертификатами и другими ковидными документами на руках. Там даже выделили часы – с шести до девяти утра и с шести до девяти вечера, когда в городском транспорте могут ездить только люди, имеющие ковидные документы. Я думаю, нам тоже придется это делать, – говорит Светлана Горбунова-Рубан.
– В метрополитене тоже надо будет увеличивать количество прохождения поездов и уменьшать интервал, чтобы меньше людей находилось в одном поезде. Я думаю, что такие правила придется принимать, если ситуация не изменится, – отмечает вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан.
Водитель трамвая с 20-летним стажем Ольга, говорит, что ей даже страшно представить, что будет твориться в часы пик на остановках, если новые требования таки введут.
– Кто будет проверять эти документы? Водители? Да их ногами затопчут, но в транспорт зайдут все — вот посмотрите, – уверяет она. – И слова против никто не скажет. Гляньте: полтрамвая без масок. Хоть кто-то из пассажиров замечание сделал? Нет. А почему? Кому-то просто начхать, а кто-то не хочет нарываться на скандал, кто-то боится неадекватной реакции таких пассажиров. Вообще-то, контролировать процесс должна полиция, но не поставишь же наряд на каждой остановке.
– Честно говоря, не представляю, как это будет организовано в метро, – поделилась дежурная на одной из станций харьковской подземки Татьяна. – У нас в час-пик и так очереди и за талончиками, и карту пополнить, и к турникетам. А если и документы проверять, да еще каждый невакцинированный наверняка скандалить и возмущаться начнет... Ну, посмотрим, может до этого и не дойдет.