Во вторник, 26 октября, Апелляционный суд Амстердаме постановил передать скифское золото Украине.

Дело о скифском золоте: коротко

После оккупации Россией Крыма перед властями Нидерландов встал вопрос, кому возвращать экспонаты, которые хранились на полуострове и временно выставлявшиеся одном из музеев Амстердама.В декабре 2016 года окружной суд города уже постановил вернуть скифское золото Украине, однако в 2017 году крымские музеи обжаловали это решение.В целом разбирательства по данному делу длилось семь лет.В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о возвращении Украине скифского золота. Предметом спора была коллекция из 565 экспонатов, предоставленных Амстердамскому археологическому музею Алларда Пирсона для выставки Крым — золотой остров в Черном море.Выставка проходила в 2014 году и завершилась после оккупации Крыма РФ. Согласно украинскому законодательству, такие объекты являются частью музейного фонда Украины и Министерство культуры Украины должно решить, куда вернутся экспонаты.В связи с этим в августе 2017 года музеи оккупированного Крыма подали апелляционную жалобу на решение о возвращении ценностей.В июле 2019 года Апелляционный суд Амстердама отложил принятие окончательного решения по этому делу, и вот наконец-то оно было принято в пользу Украины.