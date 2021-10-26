В Харькове – 734 новых случая заболевания коронавирусом. По состоянию на 26 октября в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 844 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 198 371 случай заболевания COVID-19, 29 987 человек находятся под медицинским наблюдением, 163 818 пациентов выздоровели, 4 566 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 26 октября в Украине зафиксировано 19 120 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 2 803 159 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 64 936 человек умерли, 2 390 112 - выздоровели.