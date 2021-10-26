Сезон отпусков и каникул завершился. Футболки, шорты и легкие платья спрятаны подальше в шкаф. Впереди – сезон низкой температуры и дождей. Как пережить осень и остаться счастливым и здоровым? Любовь ПилипенкоЭксперты National Health Service утверждают, что с началом осени наблюдается повышение количества сезонных аффективных расстройств, увеличивается частота изменений настроения и угнетение эмоционального состояния. Если добавить к этому сезонные болезни, то для многих осень – действительно не самая лучшая пора года.
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– Изменение погоды, выход после отпуска или каникул на работу и учебу, уменьшение продолжительности светового дня и недостаток витаминов могут привести к частой смене настроения, постоянной усталости и даже болезням, – сказала в интервью LIGA.Life Когнитивно-поведенческая терапия семейный врач Виталина Олещенко. – Рекомендую обратить внимание прежде всего на питание. Позаботьтесь о сбалансированном питании, богатом сезонными фруктами и овощами. Не обязательно покупать манго или папайю. Яблоки, груши, сельдерей, свекла, морковь и зелень богаты необходимыми витаминами. В частности яблоки и груши – источники антиоксидантов и клетчатки, свекла – фолиевой кислоты, а морковь – бета-каротина.
По словам врача, люди, которые имеют сбалансированный рацион, могут не испытывать дефицита витаминов. Однако такие симптомы, как ломкие волосы и ногти, постоянное чувство усталости, сонливости, изменения настроения, могут быть сигналами нехватки определенных витаминов.
– Например, осенью нам не хватает "солнечного витамина" D, который организм получает, когда ультрафиолетовые лучи попадают на кожу. Он необходим для здоровья костей, мышц, укрепления иммунной системы и регулирования гормонов, – говорит Виталина Олещенко. – С середины октября количество бессолнечных дней увеличивается, поэтому человек может испытывать дефицит витамина. Рекомендую обратиться к врачу и сдать необходимые анализы для проверки уровня витамина. Специалист при необходимости назначит суточную дозу и частоту потребления. Обычно для людей старше 16 лет рекомендуемая дневная норма – 600 МЕ.
Также врач может добавить в рацион морскую рыбу (лосось, сельдь, скумбрию) – пищевой источник витамина D. Однако получить его в достаточном количестве из пищи невозможно, ведь его содержания не хватит для удовлетворения потребности.
– Дефицит витамина В12, фолиевой кислоты и железа – распространенное явление, – продолжает Виталина Олещенко. – Поэтому рекомендую проверить уровень этих витаминов и минералов, чтобы определить, что является причиной плохого настроения: изменение погоды или нехватка витаминов.
Не злоупотребляйте аскорбинкой
Особой популярностью пользуется витамин С. Однако это витамин, который способен повышать кислотность в желудке и увеличивать риск развития бактерии Helicobacter pylori – возбудителя язвенных болезней. Средняя дневная доза витамина С для мужчин от 18 лет – 90 мг, для женщин старше 18 лет – 75 мг.
В аскорбиновую кислоту часто добавляют сахар. Это одна из причин, почему не следует ею злоупотреблять.
– Популярны поливитаминные препараты – сочетание нескольких витаминов и минералов. Однако не рекомендую их принимать без консультации с врачом, – предупреждает Виталина Олещенко. – Бездумный прием витаминов может привести к гипервитаминозу (передозировке). Это вредит почкам и желудка. Например, передозировка витамином D может привести к расстройствам пищеварения. Главное правило выбора витаминов – сначала обследование у терапевта, а потом покупка препаратов.
Следите за массой тела
Излишняя жировая ткань – источник внутреннего воспаления. Люди с лишним весом имеют более высокий риск частых и тяжелых заболеваний. Начните заботиться о себе: питайтесь сбалансировано, побольше двигайтесь и не переедайте.
Не забывайте о важности здорового сна.
– Летом на улице темнеет в 21.00, поэтому ложиться спать в полночь – вполне нормальное явление. Однако осенью световой день сокращается. Поэтому рекомендую подстроить свой график под осенние условия, – говорит семейный врач. – Ложитесь спать на час раньше, чем летом: не в 00.00, а в 23.00. И не пренебрегайте обязательными компонентами качественного сна: спите в полной темноте и тишине 7-8 часов. За час до сна желательно выключить смартфон и телевизор.
Не игнорируйте прививки
В 2009 году мир переживал пандемию гриппа. С тех пор началась активная вакцинация против гриппа. В течение 2019-2020 годов эта вакцинация предотвратила примерно 7,5 миллиона случаев заболевания гриппом, 105 тысяч случаев госпитализации и 6,3 тыс. смертей, связанных с гриппом.
Вакцина против гриппа доступна для людей любого возраста. Она безопасна и не содержит живого вируса. Ее нужно делать ежегодно.
– В Украине вакцинация против гриппа – платная услуга. Ее можно приобрести в аптеке (300-350 грн) и сделать при осмотре у семейного врача. Также она доступна в частных больницах. Цена за услугу и вакцину – 600-800 грн, – отмечает Виталина Олещенко. – Также рекомендую прививаться от пневмококковой инфекции вакциной "Превенар 13". Она защищает от 13 штаммов пневмококковой бактерии. Используется для активной иммунизации от пневмонии и острого среднего отита у детей от двух месяцев и взрослых любого возраста. Цена вакцины в аптеках колеблется от 1619 до 2000 грн.
И последнее. Вакцинируйтесь от гепатита В – вирусного инфекционного заболевания, поражающего печень, советует врач.
– Вакцина появилась в Украине в 2002 году, поэтому те, кто родился раньше, должны обязательно вакцинироваться. Она предусматривает три дозы. Для детей до 18 лет прививки бесплатны, для взрослых – 300-600 грн, – говорит специалист.