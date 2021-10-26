Волонтеры разыскивают 27-летнего жителя Дергачей Валентина Шкиля.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", мужчина еще 21 октября сел в такси в Пятихатках в Харькове и исчез.Мужчина был одет в темно-синюю спортивную куртку с капюшоном, спортивные штаны, обут в кроссовки. При себе у него был черный рюкзак. Особые приметы – татуировка в виде герба Украины на груди и надпись "За ВДВ" на ладони левой руки.Всех, кому что-либо известно о местонахождении Валентина Шкиля, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.