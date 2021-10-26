Несмотря на то что ситуация с ковидом на Харьковщине намного хуже, чем в прошлом году, власть, манипулируя статистикой, искусственно удерживает область в оранжевой зоне. На фоне отсутствия мест в больницах, тотальной нехватки врачей, задыхающихся дома пациентов, катастрофического роста летальных исходов это преднамеренный геноцид харьковчан, считают волонтеры.– В регионе давно уже пора было ввести красную зону, – уверен волонтер, председатель благотворительного фонда «ВолЮА» Максим Зеленский. – Еще когда больницы начали массово заполняться, а скорые стали отказывать больным в госпитализации. Вместо этого – выступления «очільників» на камеру: «Мы всегда находим места в больницах»... Давайте тогда опубликуем телефоны Терехова и его помощников – пусть им звонят все больные, и пусть их в ручном режиме кладут в больницы.
Красная зона, по его словам, не вводится только потому, что в Харькове на носу выборы.
– Чтобы дать возможность определенным кандидатам провести массовые мероприятия перед выборами. С одной стороны – это политические игры, а с другой – даже не халатность по отношению к больным ковидом, а преднамеренный геноцид харьковчан, – говорит Максим Зеленский.
По его словам, городская власть полностью провалила подготовку медицинской системы Харькова к третьей волне коронавируса. В подтверждение своих слов приводит статистику: население Харькова и области – порядка 2 млн 700 тысяч человек В среднем чуть меньше двух миллионов проживает в Харькове, 700 тысяч – в области. Между тем количество коек с потоковым кислородом в областных больницах – 2830, а в городских – всего 713.
– Это со слов директора департамента охраны здоровья Харьковского горсовета Елены Головиной 18 октября, – уточняет волонтер. – То есть на два миллиона населения мы имеем 700 точек кислорода, а на 700 тысяч населения – 2800 точек. Отсюда и проблемы, невозможность госпитализировать. Если бы городская власть подготовилась заранее, таких проблем не возникло бы. Сейчас основную массу больных везут в область, потому что городские больницы заполнены. Их не подготовили.
Люди старше 70 не имеют шансов на госпитализацию
Волонтер Юлия Смагина с коллегой согласна: красную зону нужно было вводить на Харьковщине еще недели три назад.
– Сегодня это уже конвульсии, но все равно необходимо это сделать, – говорит она. – Я работаю в аптеке, и мы видим, сколько больных проходит через нашу точку с ковидными списками. И с каждым днем людей все больше. В областях, где проблем меньше, чем в Харькове, уже вводят красную зону — Одесса, Николаев, Херсон... У нас же еще и занижаются сводки по заболевшим и умершим. Мы не знаем, сколько умерло больных, которых не забрала скорая помощь по причине нехватки мест. Люди обращаются к волонтерам за помощью с сатурацией 55-50, потому что скорая не забирает. Да, медики приезжают, дают больному подышать и уезжают.
По словам волонтера Татьяны Иванченко, введение красной зоны позволит снизить заболеваемость тех, кто еще не успел заразиться, что дало бы возможность хоть немного разгрузить медицинскую систему города.
– Сейчас в нашем распоряжении 18 концентраторов, которые приобрели еще весной благотворители. Большинство на наших концентраторах – люди старшего возраста, которым отказано в госпитализации. Вот на днях звонила женщина: матери 62 года, сатурация 32. Приехала скорая, дала подышать и уехала. Просит помочь с концентратором. Но при такой низкой сатурации наш концентратор не поможет, ей необходим потоковый кислород, – отмечает волонтер.
Между тем, все точки с потоковым кислородом заняты, что подтверждают врачи, с которыми общаются волонтеры.
– Как только появляется место – его сразу же занимает следующий пациент, – продолжает Татьяна Иванченко. – О каких 800 или 900 свободных точках говорит власть, я не знаю – их нет! Люди старше 70 лет вообще не имеют шансов попасть в больницу. Никто не подумал о том, что нужно было вакцинировать группы риска, хотя бы «Коронаваком» – осторожно, после сдачи анализов, под наблюдением врача. Все это можно было сделать, и сейчас бы они не лежали и не умирали без кислорода.
По ее словам, во время летнего «плато» кислородных точек немного добавилось и в Харькове, и в области, но их недостаточно.
– Учитывая, что «Дельта» гораздо заразнее предыдущего штамма, нужно было либо сделать больше точек, если городская власть не хочет ужесточать карантин, либо же вводить красную зону превентивно, чтобы в случае, если кто-то заболеет, хватило мест в больницах, считает Татьяна Иванченко.
А что с закупленными облздравом концентраторами?
Кстати, 26 мая этого года в ХОГА сообщили, что Харьковская область закупила более 1300 кислородных концентраторов для лечения пациентов на дому. 900 концентраторов оставили в Харькове, а еще более 400 передали в медучреждения области. Между тем, несмотря на катастрофическую ситуацию в городе, пациенты, не попавшие в больницу, вряд ли могут на них рассчитывать.
– К сожалению, не все поликлиники присоединились к данной инициативе, – отмечает Татьяна Иванченко. – В моей районной поликлинике, например, выдают концентраторы на руки заболевшим, а вот в 10-й – другой подход: дают только тем, кто выписался из больницы. В каких-то поликлиниках, по словам харьковчан, семейные врачи просто «отмораживаются» – мол, ничего не знаем, у нас ничего нет и не будет.
По словам Юлии Смагиной, в области концентраторы действительно выдавали, а в Харькове начали это делать только недавно, поскольку поначалу не было документов, регламентирующих использование концентраторов.
По мнению Максима Зеленского, проблема еще и в том, что ответственными за устройства сделали семейных врачей. Один концентратор стоит 35 тысяч гривен – врачи просто боятся их кому-то передавать.
Власть заигрывает с электоратом
Одна из причин катастрофической ситуации, сложившейся в Харькове – заигрывание с электоратом, считают волонтеры.
– Если ввести красную зону – значит, ограничить работу определенному мелкому и среднему бизнесу, то есть потерять голоса, – говорит Максим Зеленский. – Говорить о вакцинации... Так сторонники многих градоначальников ее не поддерживают. И так далее. Мы могли бы иметь гораздо меньше смертей в Харькове, если бы хотя бы 10% городского телевизионного трафика пиарили не парки и скамейки, а говорили о том, что нужно вакцинироваться, что нужно готовится к очередной версии ковида, носить маски и так далее. На городских каналах этого фактически нет. У нас в Харькове нет ковида, о чем мы вообще говорим? Это позиция Харькова.
В городе никто не запрещает и не отменяет массовых мероприятий – наоборот, власть зазывает харьковчан на октоубер-фесты, открытие парков, организовывает встречи с избирателями и так далее, говорят волонтеры.
– Пусть даже эти массовые гулянья проходят на открытом воздухе, но если в толпе появляется больной человек – он заражает окружающих, – уверяет Татьяна Иванченко. – Эти люди приносят вирус в семью, и их бабушки-дедушки потом задыхаются дома без кислорода. Скорая их не забирает. Потому что если у врачей есть выбор, то они везут в больницу более молодого пациента, а старый человек умирает дома без помощи.
Деньги надо направлять на койки с кислородом
Вовремя купированные проблемы с ковидом могли бы существенно снизить нагрузку на медицинскую систему. Однако многие больные оказываются в тяжелом положении, потому что семейные врачи на начальных стадиях болезни не назначают адекватного лечения.
– Семейные врачи не дают направление на ПЦР-тесты и на развернутый анализ крови, рекомендуют пить парацетамольчик и витаминки. В результате теряются первые дни болезни, очень важные в лечении именно штамма «Дельта», – говорит Максим Зеленский.
Если банально не пускать болезнь на самотек, можно было бы избежать многих тяжелых случаев. Однако городская власть просто закрывает на эту проблему глаза.
– Если бы городской департамент здравоохранения запустил хотя бы пару кол-центров с грамотными врачами, чтобы не только больные коронавирусом могли консультироваться на ранних этапах заболевания, но и семейные врачи, мы бы избежали тысячи смертельных исходов, – уверен волонтер.
Кроме этого, волонтеры призывают городские власти направлять средства на противодействие болезни, а не на открытие новых новых парков.
– В прошлом году мы с IT-сообществом на один миллион гривен построили кислородных магистралей на 100 коек. Город потратил 80 миллионов на фэнтези-парк. Представьте, сколько коек с потоковым кислородом мог бы поучить город на эти деньги. Сейчас бы вообще не был такой проблемы, – отмечает Максим Зеленский. – Или полпарка «Фантазия» сделали бы и сейчас стояло бы четыре тысячи коек с потоковым кислородом. Но для городской власти, судя по всему, это не приоритет.
– Стоило бы открывать пункты вакцинации и организовывать подвоз туда людей людей на автобусах, пункты бесплатного тестирования – вот это было бы хорошо. А у нас пиарят парки и скамейки. А кто ими будет пользоваться? Это никого не интересует, – добавляет Татьяна Иванченко.
Волонтеры предлагают проводить активную информационную кампанию по вакцинации и увеличить темпы иммунизации групп риска.