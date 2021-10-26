Несмотря на то что ситуация с ковидом на Харьковщине намного хуже, чем в прошлом году, власть, манипулируя статистикой, искусственно удерживает область в оранжевой зоне. На фоне отсутствия мест в больницах, тотальной нехватки врачей, задыхающихся дома пациентов, катастрофического роста летальных исходов это преднамеренный геноцид харьковчан, считают волонтеры.



Люди старше 70 не имеют шансов на госпитализацию



А что с закупленными облздравом концентраторами?

Власть заигрывает с электоратом

Деньги надо направлять на койки с кислородом

– В регионе давно уже пора было ввести красную зону, – уверен волонтер, председатель благотворительного фонда «ВолЮА» Максим Зеленский. – Еще когда больницы начали массово заполняться, а скорые стали отказывать больным в госпитализации. Вместо этого – выступления «очільників» на камеру: «Мы всегда находим места в больницах»... Давайте тогда опубликуем телефоны Терехова и его помощников – пусть им звонят все больные, и пусть их в ручном режиме кладут в больницы.Красная зона, по его словам, не вводится только потому, что в Харькове на носу выборы.– Чтобы дать возможность определенным кандидатам провести массовые мероприятия перед выборами. С одной стороны – это политические игры, а с другой – даже не халатность по отношению к больным ковидом, а преднамеренный геноцид харьковчан, – говорит Максим Зеленский.По его словам, городская власть полностью провалила подготовку медицинской системы Харькова к третьей волне коронавируса. В подтверждение своих слов приводит статистику: население Харькова и области – порядка 2 млн 700 тысяч человек В среднем чуть меньше двух миллионов проживает в Харькове, 700 тысяч – в области. Между тем количество коек с потоковым кислородом в областных больницах – 2830, а в городских – всего 713.– Это со слов директора департамента охраны здоровья Харьковского горсовета Елены Головиной 18 октября, – уточняет волонтер. – То есть на два миллиона населения мы имеем 700 точек кислорода, а на 700 тысяч населения – 2800 точек. Отсюда и проблемы, невозможность госпитализировать. Если бы городская власть подготовилась заранее, таких проблем не возникло бы. Сейчас основную массу больных везут в область, потому что городские больницы заполнены. Их не подготовили.Волонтер Юлия Смагина с коллегой согласна: красную зону нужно было вводить на Харьковщине еще недели три назад.– Сегодня это уже конвульсии, но все равно необходимо это сделать, – говорит она. – Я работаю в аптеке, и мы видим, сколько больных проходит через нашу точку с ковидными списками. И с каждым днем людей все больше. В областях, где проблем меньше, чем в Харькове, уже вводят красную зону — Одесса, Николаев, Херсон... У нас же еще и занижаются сводки по заболевшим и умершим. Мы не знаем, сколько умерло больных, которых не забрала скорая помощь по причине нехватки мест. Люди обращаются к волонтерам за помощью с сатурацией 55-50, потому что скорая не забирает. Да, медики приезжают, дают больному подышать и уезжают.По словам волонтера Татьяны Иванченко, введение красной зоны позволит снизить заболеваемость тех, кто еще не успел заразиться, что дало бы возможность хоть немного разгрузить медицинскую систему города.– Сейчас в нашем распоряжении 18 концентраторов, которые приобрели еще весной благотворители. Большинство на наших концентраторах – люди старшего возраста, которым отказано в госпитализации. Вот на днях звонила женщина: матери 62 года, сатурация 32. Приехала скорая, дала подышать и уехала. Просит помочь с концентратором. Но при такой низкой сатурации наш концентратор не поможет, ей необходим потоковый кислород, – отмечает волонтер.Между тем, все точки с потоковым кислородом заняты, что подтверждают врачи, с которыми общаются волонтеры.– Как только появляется место – его сразу же занимает следующий пациент, – продолжает Татьяна Иванченко. – О каких 800 или 900 свободных точках говорит власть, я не знаю – их нет! Люди старше 70 лет вообще не имеют шансов попасть в больницу. Никто не подумал о том, что нужно было вакцинировать группы риска, хотя бы «Коронаваком» – осторожно, после сдачи анализов, под наблюдением врача. Все это можно было сделать, и сейчас бы они не лежали и не умирали без кислорода.По ее словам, во время летнего «плато» кислородных точек немного добавилось и в Харькове, и в области, но их недостаточно.– Учитывая, что «Дельта» гораздо заразнее предыдущего штамма, нужно было либо сделать больше точек, если городская власть не хочет ужесточать карантин, либо же вводить красную зону превентивно, чтобы в случае, если кто-то заболеет, хватило мест в больницах, считает Татьяна Иванченко.Кстати, 26 мая этого года в ХОГА сообщили, что Харьковская область закупила более 1300 кислородных концентраторов для лечения пациентов на дому. 900 концентраторов оставили в Харькове, а еще более 400 передали в медучреждения области. Между тем, несмотря на катастрофическую ситуацию в городе, пациенты, не попавшие в больницу, вряд ли могут на них рассчитывать.– К сожалению, не все поликлиники присоединились к данной инициативе, – отмечает Татьяна Иванченко. – В моей районной поликлинике, например, выдают концентраторы на руки заболевшим, а вот в 10-й – другой подход: дают только тем, кто выписался из больницы. В каких-то поликлиниках, по словам харьковчан, семейные врачи просто «отмораживаются» – мол, ничего не знаем, у нас ничего нет и не будет.По словам Юлии Смагиной, в области концентраторы действительно выдавали, а в Харькове начали это делать только недавно, поскольку поначалу не было документов, регламентирующих использование концентраторов.По мнению Максима Зеленского, проблема еще и в том, что ответственными за устройства сделали семейных врачей. Один концентратор стоит 35 тысяч гривен – врачи просто боятся их кому-то передавать.Одна из причин катастрофической ситуации, сложившейся в Харькове – заигрывание с электоратом, считают волонтеры.– Если ввести красную зону – значит, ограничить работу определенному мелкому и среднему бизнесу, то есть потерять голоса, – говорит Максим Зеленский. – Говорить о вакцинации... Так сторонники многих градоначальников ее не поддерживают. И так далее. Мы могли бы иметь гораздо меньше смертей в Харькове, если бы хотя бы 10% городского телевизионного трафика пиарили не парки и скамейки, а говорили о том, что нужно вакцинироваться, что нужно готовится к очередной версии ковида, носить маски и так далее. На городских каналах этого фактически нет. У нас в Харькове нет ковида, о чем мы вообще говорим? Это позиция Харькова.В городе никто не запрещает и не отменяет массовых мероприятий – наоборот, власть зазывает харьковчан на октоубер-фесты, открытие парков, организовывает встречи с избирателями и так далее, говорят волонтеры.– Пусть даже эти массовые гулянья проходят на открытом воздухе, но если в толпе появляется больной человек – он заражает окружающих, – уверяет Татьяна Иванченко. – Эти люди приносят вирус в семью, и их бабушки-дедушки потом задыхаются дома без кислорода. Скорая их не забирает. Потому что если у врачей есть выбор, то они везут в больницу более молодого пациента, а старый человек умирает дома без помощи.Вовремя купированные проблемы с ковидом могли бы существенно снизить нагрузку на медицинскую систему. Однако многие больные оказываются в тяжелом положении, потому что семейные врачи на начальных стадиях болезни не назначают адекватного лечения.– Семейные врачи не дают направление на ПЦР-тесты и на развернутый анализ крови, рекомендуют пить парацетамольчик и витаминки. В результате теряются первые дни болезни, очень важные в лечении именно штамма «Дельта», – говорит Максим Зеленский.Если банально не пускать болезнь на самотек, можно было бы избежать многих тяжелых случаев. Однако городская власть просто закрывает на эту проблему глаза.– Если бы городской департамент здравоохранения запустил хотя бы пару кол-центров с грамотными врачами, чтобы не только больные коронавирусом могли консультироваться на ранних этапах заболевания, но и семейные врачи, мы бы избежали тысячи смертельных исходов, – уверен волонтер.Кроме этого, волонтеры призывают городские власти направлять средства на противодействие болезни, а не на открытие новых новых парков.– В прошлом году мы с IT-сообществом на один миллион гривен построили кислородных магистралей на 100 коек. Город потратил 80 миллионов на фэнтези-парк. Представьте, сколько коек с потоковым кислородом мог бы поучить город на эти деньги. Сейчас бы вообще не был такой проблемы, – отмечает Максим Зеленский. – Или полпарка «Фантазия» сделали бы и сейчас стояло бы четыре тысячи коек с потоковым кислородом. Но для городской власти, судя по всему, это не приоритет.– Стоило бы открывать пункты вакцинации и организовывать подвоз туда людей людей на автобусах, пункты бесплатного тестирования – вот это было бы хорошо. А у нас пиарят парки и скамейки. А кто ими будет пользоваться? Это никого не интересует, – добавляет Татьяна Иванченко.Волонтеры предлагают проводить активную информационную кампанию по вакцинации и увеличить темпы иммунизации групп риска.