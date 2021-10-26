Нацкомиссия, регулирующая сферы тарифов и энергетики, опровергла информацию СМИ о том, что украинские облгазы планируют повысить тарифы на доставку газа.

Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ во вторник, 26 октября."Сообщения о повышении тарифов на распределение природного газа, тиражируемых в средствах массовой информации, не соответствуют действительности. Согласно действующему законодательству тарифы на услуги распределения природного газа на следующий год утверждаются НКРЭКУ ежегодно, как правило – в декабре предыдущего года. Так что никаких решений об утверждении таких тарифов на следующий год не принималось", - говорится в сообщении.При этом отмечается, что даже гипотетическая корректировка тарифов на доставку газа на 2022 год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляционных процессов."Намерения отдельных операторов газораспределительных сетей (облгазов) чрезвычайно существенно повысить тарифы на распределение природного газа не означают, что такие намерения могут быть реализованы. В проектах расчетов, публикуемых операторами газораспределительных сетей (облгазов) на своих официальных сайтах в октябре этого года, предлагается рост тарифов на распределение природного газа на 2022 год от 61% (ОАО Кировоградгаз) до 443% (АО Луганскгаз). Операторы объясняют такие проекты расчетов в основном резким ростом рыночной цены на природный газ", - сообщают в НКРЭКУ.Регулятор заверил, что тщательно проверит планы облгазов."Опыт прошлых лет свидетельствует, что тарифы на распределение природного газа утверждаются в размерах, значительно ниже, чем предварительно рассчитанные операторами газораспределительных сетей (облгазов)", - отметили там.Накануне агентство УНИАН сообщило, что тарифы на доставку газа планируют повысить от 30% до более чем в четыре раза.