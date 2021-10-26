За крайние годы спрос на услуги проката автомобилей среди украинцев значительно вырос. Эксперты связывают данную тенденцию с бурным развитием сфер торговли, логистики, обслуживания, туризма. При этом 70% арендных машин оформляют граждане Украины.

С какими целями украинцы применяют прокатные ТС?

осуществление регулярных пассажирских перевозок;

обеспечение логистики небольших предприятий;

выполнение частных пассажирских перевозок;

опробование определенных моделей ТС перед покупкой.

Порядок заключения арендного договора

кузов на наличие царапин, вмятин;

исправность основных узлов машины (двигателя, трансмиссии, ходовой);

кабину на наличие повреждений обшивки, панелей.



Что еще необходимо учитывать?