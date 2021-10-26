За крайние годы спрос на услуги проката автомобилей среди украинцев значительно вырос. Эксперты связывают данную тенденцию с бурным развитием сфер торговли, логистики, обслуживания, туризма. При этом 70% арендных машин оформляют граждане Украины.

Не отстает от текущих тенденций и первая украинская столица. По показателю аренда авто Харьков занимает передовые места среди крупных городов страны. Харьковские эксперты рекомендуют арендовать машины в лицензированных компаниях (например, NarsCars). Только такие организации заключают с клиентами договора, оформляют эффективные страховые полисы.

С какими целями украинцы применяют прокатные ТС?



Чаще всего жители Украины используют подобные машины для деловых поездок во время пребывания вне своего города. Среди других целей применения арендуемых автомобилей выделяют:
  • осуществление регулярных пассажирских перевозок;
  • обеспечение логистики небольших предприятий;
  • выполнение частных пассажирских перевозок;
  • опробование определенных моделей ТС перед покупкой.
Также машины арендуют для путешествий, если собственный автомобиль под подобные цели не подходит. К примеру, вряд ли кто-то сочтет хорошей идеей поехать далеко в лес на городской малолитражке. Иногда авто берут напрокат при поломке личного транспортного средства.

Порядок заключения арендного договора

Перед подписанием контракта следует внимательно осмотреть транспортное средство. Эксперты советуют проверить:
  • кузов на наличие царапин, вмятин;
  • исправность основных узлов машины (двигателя, трансмиссии, ходовой);
  • кабину на наличие повреждений обшивки, панелей.
Важно протестировать управляемость автомобиля. Неисправность рулевой, тормозной систем может инициировать ДТП. При обнаружении подобных проблем следует выбрать другое авто либо иную прокатную организацию.

Что еще необходимо учитывать?

При подписании договора некоторые компании предлагают клиентам аренду ТС без залога. Тут нужно понимать, что в случае повреждения машины арендатору придется компенсировать полную сумму ремонта. Если оформлять прокат с залогом, ответственность ограничится только закладными средствами.

Прокат авто зачастую доступен лицам возрастом от 23 лет с двухлетним или более продолжительным стажем вождения. При заключении договора нужно иметь паспорт, права, идентификационный код (для украинцев). Услуги аренды машин по оптимальному тарифу можно получить на narscars.com.ua.

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