За крайние годы спрос на услуги проката автомобилей среди украинцев значительно вырос. Эксперты связывают данную тенденцию с бурным развитием сфер торговли, логистики, обслуживания, туризма. При этом 70% арендных машин оформляют граждане Украины.Не отстает от текущих тенденций и первая украинская столица. По показателю аренда авто Харьков занимает передовые места среди крупных городов страны. Харьковские эксперты рекомендуют арендовать машины в лицензированных компаниях (например, NarsCars). Только такие организации заключают с клиентами договора, оформляют эффективные страховые полисы.
С какими целями украинцы применяют прокатные ТС?
Чаще всего жители Украины используют подобные машины для деловых поездок во время пребывания вне своего города. Среди других целей применения арендуемых автомобилей выделяют:
- осуществление регулярных пассажирских перевозок;
- обеспечение логистики небольших предприятий;
- выполнение частных пассажирских перевозок;
- опробование определенных моделей ТС перед покупкой.
Порядок заключения арендного договора
Перед подписанием контракта следует внимательно осмотреть транспортное средство. Эксперты советуют проверить:
- кузов на наличие царапин, вмятин;
- исправность основных узлов машины (двигателя, трансмиссии, ходовой);
- кабину на наличие повреждений обшивки, панелей.
Что еще необходимо учитывать?
При подписании договора некоторые компании предлагают клиентам аренду ТС без залога. Тут нужно понимать, что в случае повреждения машины арендатору придется компенсировать полную сумму ремонта. Если оформлять прокат с залогом, ответственность ограничится только закладными средствами.
Прокат авто зачастую доступен лицам возрастом от 23 лет с двухлетним или более продолжительным стажем вождения. При заключении договора нужно иметь паспорт, права, идентификационный код (для украинцев). Услуги аренды машин по оптимальному тарифу можно получить на narscars.com.ua.