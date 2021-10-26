Студенты Харьковского политехнического института объявили забастовку с 29 октября.

Об этом сообщает Telegram-канал Студенты ХПИ во вторник, 26 октября.

Студенты ВУЗа говорят, что среди преподавателей много заболевших коронавирусом, а руководство об этом умалчивает. При этом многие образовательные учреждения Харькова уже ушли на дистанционное обучение, тогда как очное отделение ХПИ продолжает работать.

В связи со сложившейся ситуацией студенты требуют, чтобы ВУЗ соблюдал рекомендаций МОН, в частности перевод обучения на дистанционную форму. А также перевод невакцинированных преподавателей на дистанционную форму с сохранением зарплаты, вместо увольнения.

Наконец, студенты заявили, что не намерены прекращать учебный процесс, а только просят перевести их на дистанционное обучение с сохранением выплат и здоровья.

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