Студенты Харьковского политехнического института объявили забастовку с 29 октября.

Об этом сообщает Telegram-канал Студенты ХПИ во вторник, 26 октября.Студенты ВУЗа говорят, что среди преподавателей много заболевших коронавирусом, а руководство об этом умалчивает. При этом многие образовательные учреждения Харькова уже ушли на дистанционное обучение, тогда как очное отделение ХПИ продолжает работать.В связи со сложившейся ситуацией студенты требуют, чтобы ВУЗ соблюдал рекомендаций МОН, в частности перевод обучения на дистанционную форму. А также перевод невакцинированных преподавателей на дистанционную форму с сохранением зарплаты, вместо увольнения.Наконец, студенты заявили, что не намерены прекращать учебный процесс, а только просят перевести их на дистанционное обучение с сохранением выплат и здоровья.