Движение транспорта в пер. Власовском, на ул. Храмова, а также по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Державинской, будет запрещено с 17:00 до 21:30 28 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением футбольного матча между командами ФК Металлист (Харьков) – ФК «Колос» (Ковалевка).На этот период маршрут автобуса №260 изменится следующим образом: железнодорожная станция «Основа» - ул. Валдайская - ул. Деповская - ул. Южнопроектная - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - пер. Тарасовский - ул. Тарасовская - пер. Старомосковский - ул. Броненосца «Потемкин» - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - пр. Гагарина - ул. Южнопроектная - ул. Деповская - ул. Валдайская - железнодорожная станция «Основа».На время проведения матча станции метро «Спортивная» и «Метростроителей» будут закрыты на вход/выход пассажиров.