Чем раньше мы распознаем артрит, тем раньше последует и медицинское вмешательство, которое может сильно облегчить жизнь. Запущенный артрит причиняет немало моральных и физических страданий.Для того, чтобы своевременно выявить артрит, необходимо тщательно следить за сигналами, которые подает нам тело. К примеру, боль в суставах, проблемы при подъёме по лестнице, быстрая утомляемость и невозможность заниматься повседневными делами. Артрит - это износ одного или нескольких суставов, вызывающий боли и отёки. Постоянная боль в теле во время отдыха или движений является одним из ключевых симптомов данного заболевания. Она присутствует как в одной части тела, так и во многих сразу.
Обращайте внимание на припухлость поражённых суставов, которые к тому же ещё и краснеют. Тревогу должна вызывать неспособность нормально двигать суставом. К примеру, проблемы при подъёме со стула или правильном приседании. Иногда у пациентов с артритом исчезает способность поднять какой-либо предмет.
Ещё одним характерным симптомом заболевания является стойкая усталость, которая со временем становится всё более выраженной. Она возникает даже после выполнения совершенно несложных дел вроде выноса мусорного ведра или похода в магазин. А иногда вы чувствуете себя усталым даже после адекватного ночного сна. Но самым главным признаком артрита всё-таки остаётся суставная боль. Порой она наступает внезапно и усиливается при физических нагрузках. При всех этих случаях обязательно сходите на приём к врачу. Чем раньше поставят диагноз, тем выше вероятность того, что вы будете жить с этой болезнью и не ощущать всей её тяжести.