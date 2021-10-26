Чем раньше мы распознаем артрит, тем раньше последует и медицинское вмешательство, которое может сильно облегчить жизнь. Запущенный артрит причиняет немало моральных и физических страданий.

Для того, чтобы своевременно выявить артрит, необходимо тщательно следить за сигналами, которые подает нам тело. К примеру, боль в суставах, проблемы при подъёме по лестнице, быстрая утомляемость и невозможность заниматься повседневными делами. Артрит - это износ одного или нескольких суставов, вызывающий боли и отёки. Постоянная боль в теле во время отдыха или движений является одним из ключевых симптомов данного заболевания. Она присутствует как в одной части тела, так и во многих сразу.Обращайте внимание на припухлость поражённых суставов, которые к тому же ещё и краснеют. Тревогу должна вызывать неспособность нормально двигать суставом. К примеру, проблемы при подъёме со стула или правильном приседании. Иногда у пациентов с артритом исчезает способность поднять какой-либо предмет.Ещё одним характерным симптомом заболевания является стойкая усталость, которая со временем становится всё более выраженной. Она возникает даже после выполнения совершенно несложных дел вроде выноса мусорного ведра или похода в магазин. А иногда вы чувствуете себя усталым даже после адекватного ночного сна. Но самым главным признаком артрита всё-таки остаётся суставная боль. Порой она наступает внезапно и усиливается при физических нагрузках. При всех этих случаях обязательно сходите на приём к врачу. Чем раньше поставят диагноз, тем выше вероятность того, что вы будете жить с этой болезнью и не ощущать всей её тяжести.