В Харькове установлен факт продажи российских конфет.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.В частности, речь о конфетах, произведенных на предприятиях "Красный Октябрь", "Бабаевский", фабрика "Победа" (все - Москва, Россия), а также АО "Акконд" (Чебоксары) и на кондитерсrой фабрике в Старом Осколе Белгородской области. Всего в продаже было находилось девять наименований конфет."Подсанкционные российские товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территорию страны незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно. Удивительно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона", - отметила председатель Госпродпотребслужбы Украины Владислава Магалецкая.Конфеты сняли с продажи. На субъект хозяйствования, который торговал ими, наложен штраф.