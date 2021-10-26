Делать детям прививки от коронавируса можно будет в пунктах вакцинации, которые развернуты в детских поликлиниках города Харькова.

Об этом 26 октября сообщила журналистам заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.По ее словам, Министерство здравоохранения Украины приняло решение начать вакцинацию детей в возрасте от 12 до 17 лет. В Харькове их будут прививать в детских поликлиниках, где сейчас развернуты пункты вакцинации для взрослого населения.- Как только мы начнем работать с детьми, пункты вакцинации переключатся на детей, где все уже организовано, - отметила вице-мэр.При этом она подчеркнула, что в Харькове постоянно увеличивают количество пунктов вакцинации. В частности, сейчас планируют открыть новые - на территории шести рынков. Также, возможно, вторые по счету пункты появятся в некоторых крупных торговых центрах.Отметим, что за прошедшие сутки в городе провакцинировали от коронавируса 7 113 человек. Всего первую дозу вакцины получили 457 663 жителя Харькова.