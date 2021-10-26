За 27 деревянных колод мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, накануне, 25 октября, правоохранители получили информацию, что в лесополосе на территории Основанского района мужчина спиливает деревья.На месте происшествия полицейские обнаружили мужчину, который с помощью бензопилы пилил деревья и складывал распиленные стволы в мешки. Злоумышленником оказался житель Харькова.Следователи квалифицировали действия правонарушителя по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса. Если его вина будет доказана в суде, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.