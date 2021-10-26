Отсутствие квалифицированной медицинской помощи, огромные долги за коммуналку, отключение водоснабжения и неспособность платить по тарифам. Это далеко не полный список проблем, возникших у жителей села Кондрашовка Купянского района.

В разгар пандемии жители Кондрашовки остаются без семейного врача. Его, как сообщают журналисты телеканала Р1, в деревне просто нет. Здесь работают только две медсестры и санитарка. Кроме того, медпункт работает нестабильно. Так что получить полноценную квалифицированную помощь жители не могут.Подробности в сюжете: