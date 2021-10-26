О происшествии сообщают харьковские телеграм-каналы.

По информации авторов публикаций в городских телеграм-каналах, на перекрестке проспектов Гагарина и Героев Сталинграда произошла авария.Согласно опубликованному видео, виновник трагедии пересекал перекресток на красный сигнал светофора на высокой скорости и столкнулся с автомобилем, который начал движение на "зеленый".Обновлено: В полиции подтвердили информацию о смерти одного из участников ДТП и травмировании трех людей. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. На месте работает следственно-оперативная группа.