Сообщается, что в социальных сетях подросток публиковал видео с превышением скорости и спорами с полицией.

Согласно информации, появившейся в распоряжении Вечернего Харькова , за рулем автомобиля Infinity, который предварительно является виновником смертельной аварии на Одесской, находился 16 летний подросток.Согласно информации из социальных сетей, подросток регулярно публиковал видео, где он за рулем автомобиля превышает скорость, а также спорит с патрульными.Напомним, что на перекрестке проспектов Гагарина и Героев Сталинграда произошла смертельная авария. Предварительно, автомобиль Infinity, двигаясь на запрещающий сигнал светофора с превышением скорости столкнулся с Chevrolet Aveo, который пересекал перекресток на «зеленый».Как сообщает полиция, в результате ДТП один человек погиб, еще трое получили травмы. По неофициальной информации, смертельные травмы получил водитель Chevrolet.скончался второй участник аварии - пассажир Infinity.