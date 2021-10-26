Сообщается, что в социальных сетях подросток публиковал видео с превышением скорости и спорами с полицией.Согласно информации, появившейся в распоряжении Вечернего Харькова, за рулем автомобиля Infinity, который предварительно является виновником смертельной аварии на Одесской, находился 16 летний подросток.
Согласно информации из социальных сетей, подросток регулярно публиковал видео, где он за рулем автомобиля превышает скорость, а также спорит с патрульными.
Напомним, что на перекрестке проспектов Гагарина и Героев Сталинграда произошла смертельная авария. Предварительно, автомобиль Infinity, двигаясь на запрещающий сигнал светофора с превышением скорости столкнулся с Chevrolet Aveo, который пересекал перекресток на «зеленый».
Как сообщает полиция, в результате ДТП один человек погиб, еще трое получили травмы. По неофициальной информации, смертельные травмы получил водитель Chevrolet.
Обновлено: скончался второй участник аварии - пассажир Infinity.