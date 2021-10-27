Об отключениях сообщает КП "Харьковводоканал".

Шевченковский район: ул. Новгородская, 4-а (п. №2) до 17:00 27.10.21 г.; ул. 23 Августа, 70 (п. №4, спаренный стояк), ул. Клочковская, 195-г (п. №1, стояк), ул. Рымарская, 1, 3/5, ул. Клочковская, 197-а,б,в, 199-в,г, 201, 201-а до 20:00 27.10.21 г.

Киевский район: ул. Метростроителей, 25-а, 41, 43 до 20:00 27.10.21 г.

Московский район: пр. Юбилейный, 32-а (стояк) до 17:00 27.10.21 г.; пр. Тракторостроителей, 69 (п. №3), пр. Юбилейный, 28, 28-а, 30, 32-б до 20:00 27.10.21 г.

Немышлянский район: ул. Амосова, 48 (п. №1-4), ул. Ферганская, 31 (п. №2, стояк) до 20:00 27.10.21 г.

Новобаварский район: ул. Академика Богомольца, 25 (п. №1,2), ул. Москалевская, 174 (п. №1) до 17:00 27.10.21 г.; ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, спаренный стояк), ул. Академика Богомольца, 11, 13 до 20:00 27.10.21 г.

Основянский район: ул. Богдана Хмельницкого, 25 (п. №2, стояк) до 17:00 27.10.21 г.

Слободской район: пр. Гагарина, 46 (п. №3) до 20:00 27.10.21 г.

Холодногорский район: ул. Старопрудная, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 27.10.21 г.

По информации пресс-службы коммунального предприятия, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ, 27 октября в Харькове отключили воду по следующим адресам: