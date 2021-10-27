Подросток на высокой скорости пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем.

Как сообщили в полиции, правоохранители задержали 16-летнего водителя Infinity, который накануне вечером, на перекрестке проспектов Гагарина и Героев Сталинграда, проигнорировал красный сигнал светофора и на высокой скорости столкнулся с автомобилем Chevrolett.В результате аварии 58-летний водитель Chevrolett погиб на месте, а трое пассажиров Infinity – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу. По данным областного главка, они находятся в реанимации.Сообщается, что виновник аварии и погибший водитель признаков алкогольного опьянения не имеют.На данный момент полицейские проводят все необходимые меры для установления обстоятельств происшествия, а также отрабатывают записи с камер видеонаблюдения.По факту трагедии открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Водитель Infinity задержан. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.