Об этом сообщают в Харьковском антикоррупционном центре.

По информации журналистов Харьковского антикоррупционного центра , 31 октября в Харькове состоятся досрочные выборы мэра города, поэтому районные комиссии начали заключать договоры на покупку масок, бумаги, транспортных услуг и аксессуаров к средствам индивидуальной защиты.По данным Гражданской сети ОПОРА, комиссии уже заключили соглашения на сумму более 5 млн грн.В частности, Киевская районная ТИК приобрела 16 750 масок одноразового использования по 2,50 грн. за шт., Московская районная ТИК приобрела 25 368 масок по 1,97 грн. за шт., Основянская районная ТИК приобрела 14 194 масок по 1,97 грн., Новобаварская районная ТИК приобрела 19 500 масок по 2,50 грн., Немышлянская районная ТИК приобрела 19 960 масок по 2,50 грн., Холодногорская районная ТИК приобрела 17 112 масок по 2,50 грн.В ХАЦ отмечают, что 1,97–2,50 грн. за шт. на маску одноразового использования, трехслойную – это фактически троекратно завышенная цена на подобные маски.«К примеру, Харьковская городская поликлиника №24 12 октября приобрела 10 000 масок по 1 грн. за шт., Харьковский областной клинический противотуберкулезный диспансер №7 в августе 2021 года приобрел 20 000 масок по 0,57 грн. за шт., Харьковские тепловые сети 11 октября приобрели 500 000 масок по 0,79 грн. за шт.», - сообщают журналисты.Есть также переплаты в отдельных районных ТИК и при покупке бумаги А4, если сравнивать с другими избирательными комиссиями.Немышлянская районная ТИК приобрела 205 пачек бумаги для офисной техники А4 80 г/м2 (500 л) по 120,36 грн. за пачку, Московская районная ТИК приобрела 170 пачек по 117 грн., Основянская районная ТИК приобрела 60 пачек по 125,53 грн.В то же время, Индустриальная и Слободские районные ТИК приобрели бумагу А4 80 г/м2 (500 л) по 100 грн. за пачку, а Киевская районная ТИК – за 110 грн.Одновременно с этим, Департамент территориального контроля и земельных отношений горсовета приобрел 790 пачек бумаги А4 80 г/м2 (500 л) по 101,25 грн. за пачку, Управление образования Администрации Слободского района приобрело 500 пачек по 99 грн., Национальный научный центр "Институт судебных экспертиз им. Засл. проф. М.С. Бокариуса" приобрел 1150 пачек по 103 грн.