В Минздраве опубликовали данные эпидемиологической ситуации в регионах Украины.

Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, Харьковская область продолжает находиться в оранжевой зоне карантина с превышением эпидемиологических показателей по двум пунктам.В частности, в регионе повышен уровень заболеваемости в 9,56 раза (717 случая на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения), а также уровень госпитализации (101,6 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 60). Кроме того, на грани допустимого находится показатель загруженности койко-мест в опорных больницах (64,8%, при максимально допустимых 65%).Напомним, что 27 октября Харьковская область стала второй в Украине по количеству новых случаев заболевания COVID-19. Медики лабораторно подтвердили 1641 случай коронавирусной инфекции, 970 человек выздоровели, 35 - скончались.Всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 200012 случаев заболевания, 164788 человек выздоровели, 4601 - скончался.