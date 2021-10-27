В результате пожара в Слободском районе Харькова повреждено два автомобиля.

Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, в 01:51 ночи в дежурную часть Главного управления ГСЧС поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Nissan Juke», который был припаркован во дворе возле многоэтажного жилого дома на улице Полевая.«К месту вызова выехали два отделения спасательной службы на автоцистернах. К моменту их прибытия огнем был охвачен салон автомобиля на площади около 4 кв.м. Также поврежден огнем бампер автомобиля Hyndai Tucson. В 02:06 пожар был локализован, а в 02:20 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается», - сообщили пожарные.