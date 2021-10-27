В ГСЧС призывают не провоцировать пожары на открытых территориях.

По информации Службы по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки пожарные Харьковской области 37 раз выезжали на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листьев, камыша и мусора. Общая площадь пожаров на открытых территориях составила около 28 гектаров.Среди самых больших по площади – пожар сухой травы и камыша неподалеку поселка Лосевка, где загорелись не только 15 гектаров камышей, но и жилой дом.Также большой пожар произошел в селе Веселое Харьковского района. Там на открытой территории горела трава площадью 5 гектаров.