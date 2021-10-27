В ГСЧС призывают не провоцировать пожары на открытых территориях.По информации Службы по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки пожарные Харьковской области 37 раз выезжали на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листьев, камыша и мусора. Общая площадь пожаров на открытых территориях составила около 28 гектаров.
Среди самых больших по площади – пожар сухой травы и камыша неподалеку поселка Лосевка, где загорелись не только 15 гектаров камышей, но и жилой дом.
Также большой пожар произошел в селе Веселое Харьковского района. Там на открытой территории горела трава площадью 5 гектаров.