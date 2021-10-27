Во время ДТП автомобили сбили знаки пешеходного перехода.В Харькове на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Гагарина восстанавливают сбитые в результате ДТП дорожные знаки. Об этом сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА".
Напомним, что полицейские уже задержали 16-летнего водителя Infinity, который накануне вечером, на перекрестке проспектов Гагарина и Героев Сталинграда, проигнорировал красный сигнал светофора и на высокой скорости столкнулся с автомобилем Chevrolett.
В результате аварии 58-летний водитель Chevrolett погиб на месте, а трое пассажиров Infinity – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.