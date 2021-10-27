Житель поселка Мосьпаново разжег костер на приусадебной территории, в результате чего пламя перекинулось на камыши и огороды.

Как рассказали в отделе коммуникаций областного главка, 25 октября во время патрулирования поселка в Чугуевском районе полицейские офицеры Малиновской громады заметили огонь на приусадебной территории.Мужчина убирался на огороде и разжег костер, который опрокинулся на сухой камыш.«Вспыхнул пожар и полицейские офицеры громады во избежание трагедии срочно вызвали на место происшествия наряд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели быстро локализовали возгорание. Полицейские провели с владельцем усадьбы профилактическую беседу и составили административный протокол по ст. 152 (нарушение правил благоустройства населенных пунктов) КУоАП», - сообщили в ведомстве.Сейчас протокол направлен на рассмотрение административной комиссии Малиновской ОТГ для принятия окончательного решения по ситуации.