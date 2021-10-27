Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте горсовета.Харьковчанка Дарья Д. опубликовала обращение к харьковским властям с просьбой пустить дополнительный более вместительны автобус от Госпрома до района Залютино.
По словам автора, нынешние маршрутные автобусы не в состоянии справиться с потоком пассажиров в час пик, в результате чего образовываются очереди и в салонах автобусов собирается большое количество людей.
«Просьба запустить большой автобус по нынешнему маршруту 270-го маршрутного такси ст.м.Госпром – Залютино. В час пик почти невозможно влезть в него, очень большое количество людей желает поехать утром на работу и вечером вернуться», - пишет автор.
На данный момент петиция харьковчанки набрала 7 подписей из 5000 необходимых и будет доступна еще 88 дней.