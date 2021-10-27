В Украине через неделю может быть до 30 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствует прогноз Национальной академии наук, опубликованный в среду, 27 октября.В частности, среднее количество новых выявленных случаев в Украине увеличилось до 20 411 человек в день, тогда как среднее количество летальных случаев составляет 513 смертей в день в среднем за последнюю неделю.Прогнозные вычисления показывают, что среднее количество новых случаев будет равно:• 22960 (SEIR_U), 24625 (Prophet) в течение недели 27 октября - 2 ноября 2021 года,• 24242 (SEIR_U), 28929 (Prophet) - в течение недели 3-9 ноября 2021 года.Напомним, что в Украине за день почти 23 тысячи случаев COVID. За день в больницы попали почти 6 тысяч украинцев с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.