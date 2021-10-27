Авиакомпания LOT Polish Airlines с 10 декабря запускает рейсы Харьков – Варшава (Польша). Билеты доступны в системе бронирования на официальном сайте авиакомпании и Харьковского аэропорта.

Рейсы будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям. Обратно в Харьков – по понедельникам, четвергам и субботам.Стоимость билетов стартует от 1 787 гривен в одну сторону с ручной кладью до 8 кг и багажом до 23 кг.Все прибывающие должны пройти 10-дневный карантин. Срок 10-дневного карантина будет сокращен в случае наличия отрицательного результата теста на коронавирус, сделанный не ранее 7 дней с момента въезда на территорию Польши.От прохождения карантина освобождены граждане, прошедшие полный курс прививок от коронавируса вакцинами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson либо имеющие справку о выздоровлении от COVID-19.