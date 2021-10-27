Вода - основа жизни, без нее человек может просуществовать всего несколько дней. В принципе, это известно всем, но мало кто задумывается, как правильно пить воду, какую воду лучше пить, сколько жидкости можно выпивать в день.

Как рассчитать нужный объем влаги



Воду из-под крана пить не стоит

Минералы имеют значение

Только правильное употребление воды может принести пользу здоровью, говорят специалисты. Первый вопрос, который часто волнует людей: сколько воды нужно выпивать в день? Принято считать, что суточная норма для человека – два литра.Существуют и другие расчеты. Например, считается, что на 30 кг веса необходимо принимать один литр жидкости. То есть человеку со средним весом 60 кг действительно нужно выпивать за день до двух литров воды. Посчитать, сколько пить воды, можно и с учетом ее потерь. Так, с мочой за сутки из организма выходят полтора литра воды, с потом — от 300 до 600 мл, с дыханием человек теряет 400 мл жидкости, через кишечный тракт — 200 мл. В результате за сутки человек теряет около 2,5 литра, — значит, такое же количество нужно восполнить.По данным медиков, следует учитывать, что вода начинает интенсивно испаряться в жаркое время года и при значительных физических нагрузках, следовательно, в таких условиях нужно выпивать еще больше жидкости, причем маленькими порциями.— У людей часто возникают вопросы, как правильно пить воду, чтобы она приносила пользу для здоровья. Первое, о чем нужно сказать, так это о применении жидкости утром, натощак. Утром полезно пить воду, так как она заставляет включиться в работу систему пищеварения, очищает кишечный тракт от шлаков, скопившихся за ночь, восполняет потерю жидкости, которая произошла во время сна, — говорят специалисты. — Много споров ведется вокруг вопроса, вредно ли пить воду во время еды. Одни говорят, что делать этого нельзя, другие утверждают, что запивать пищу водой вполне приемлемо.Если во время обеда съедать суп или другую жидкую пищу, запивать второе блюдо не обязательно, а вот если пища состоит из бутерброда, густого пюре или каши (питание всухомятку), запивать необходимо: обильное питье размягчает пищу и улучшает ее переваривание. Лучше всего делать это мелкими глотками, вода не должна быть слишком горячей или холодной, желательно, чтобы температура пищи и воды совпадала. Если пить воду с целью похудения, лучше делать это перед едой: желудок заполнится жидкостью, и во время обеда человек меньше съест.Многим кажется, что вся вода одинакова, но на самом деле это не так, уверяют эксперты. Вода бывает разной по своим характеристикам и по полезности для организма.Прежде чем решить, какую воду лучше пить, нужно разобраться с ее составом: он может отличаться по биологической чистоте и степени минерализации. Биологическая чистота воды зависит от наличия в ней микробов, вирусов, паразитов. Абсолютной стерильности достичь не удается никогда, но максимально освободить воду от вредных организмов нужно. Это достигается путем кипячения, хлорирования или озонирования. Если выбирать между хлорированной и озонированной водой, лучше пить озонированную.Несмотря на то что содержание хлора в воде из-под крана незначительное, тем не менее при постоянном употреблении он может негативно сказаться на здоровье. Во время кипячения хлор частично выветривается, в воде уничтожаются все вредные микроорганизмы, но пить кипяченую воду постоянно не желательно, так как в ней меньше минералов, чем в сырой, она чистая, но пользы не приносит.Какую воду предпочесть — с высокой минерализацией или с низкой?— В идеале вода должна содержать 200-500 мг минеральных веществ на один литр, — говорят медики. — Если их больше, вода считается жесткой, ее нужно смягчать кипячением, если меньше - слишком мягкой. Если содержание минералов низкое, попадая в организм, вода вымывает их из органов и тканей, если же минералов много - они оседают в костях и могут вызвать их преждевременное старение. Именно поэтому нужно пить много воды, но лишь с определенным содержанием различных минералов.