В части Слободского и Немышлянского районов сегодня, 27 октября, будет отключено отопление и горячая вода.

Как сообщили в "Харьковских теплосетях", это связано с устранением дефектов по просп. Ландау, 30 и Григоренко, 23, а также ул. Танкопия, 12.В Слободском районе отопление и горячую воду отключили в 32 жилых домах, 2 детсадах, 2 школах и 7 ведомствах на участке, ограниченном:• ул. Танкопия,• просп. Григоренко,• просп. Льва Ландау.В Немышлянском районе горячее водоснабжение и отопление будут отсутствовать в 29 жилых домах, 16 ведомствах, 3 школах 1 детсаду и медучреждени на участке, ограниченном:• ул. Олимпийской,• ул. Танкопия,• просп. Григоренко.Возобновят подачу горячего водоснабжения и отопления сегодня, 27 октября, до 20:00.