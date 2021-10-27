Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Могу решить любой вопрос за 100-200 долларов».Девушка, с которой переписывался 16-летний мажор, рассказала, что парень хвастался, как разбил несколько автомобилей и заявлял, что "мог бы больше чудить, если б не условка" за стрельбу в клубе.Подросток в переписке показывал, как ездит, игнорируя все правила дорожного движения, а также заявлял, что может "решить любой вопрос" за 100-200 долларов.Также девушка предположила, что, вероятно, 16-летний мажор ехал со скоростью под 200 км в час и мог даже не заметить светофор», сказано в комментарии к выложенному видео.